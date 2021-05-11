

المدينة المنورة ٢٩ رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واس

‫كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها خلال ليلة 29 من شهر رمضان المبارك ممثلة في إدارة السقيا، بتوفير المياه للمصلين لينعموا بالراحة والطمأنينة أثناء تأديتهم عبادتهم. ‬

‫وعملت إدارة السقيا على تقديم مياه زمزم لجموع المصلين في المسجد النبوي، حيث تم تقديم أكثر من 8000 لتر من ماء زمزم موزعة عبر الحافظات المحمولة على الظهر، وأيضاً تم توزيع أكثر من 200 ألف عبوة ماء زمزم وأكثر من 200 ألف عبوة مياه صحية، عمل على ذلك أكثر من 350 موظفاً ومراقباً وعاملاً.‬

‫ويأتي ذلك للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين. ‬

// انتهى //

03:59ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر ‫السعودية اليوم / ‬أكثر من 200 ألف عبوة ماء زمزم للمصلين في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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