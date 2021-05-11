السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يتلقى في اتصال هاتفي العزاء من سمو ولي عهد البحرين في وفاة والدته - رحمها الله



الرياض 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة والدته ـ رحمها الله ـ.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن شكره وتقديره لسموه على تعزيته ومشاعره الأخوية النبيلة، سائلاً الله العلي القدير ألا يريه مكروهاً وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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