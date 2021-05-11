السعودية اليوم / الصحة تُنفذ حملة توعوية للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية



الرياض 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واس

بدأت الصحة اليوم تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات، تستهدف من خلالها حث جميع أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية مثل "لبس الكمامة - التعقيم المستمر - ترك مسافة آمنة - أخذ اللقاح "؛ وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي سيتم نشرها عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" لتأكيد أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

// انتهى //

03:31ت م

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الرياض 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واسبدأت الصحة اليوم تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات، تستهدف من خلالها حث جميع أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية مثل "لبس الكمامة - التعقيم المستمر - ترك مسافة آمنة - أخذ اللقاح "؛ وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي سيتم نشرها عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" لتأكيد أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة.وتأتي هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره.// انتهى //03:31ت م0027

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