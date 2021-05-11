السعودية اليوم / مصر تسجل 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1150 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 177440 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13972 حالة بعد تسجيل 68 وفاة جديدة.

// انتهى //

03:21ت م

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القاهرة 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد -19" ، ليرتفع عدد الإصابات إلى 238560 إصابة.وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 177440 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13972 حالة بعد تسجيل 68 وفاة جديدة.// انتهى //03:21ت م0026

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