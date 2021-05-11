السعودية اليوم / جمعية "كرام" برفحاء تختتم دورة بصائر الإلكترونية بمشاركة أكثر من 390 طالباً وطالبة



رفحاء 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واس

اختتمت جمعية "كرام" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، حلقاتها الإلكترونية في دورة "بصائر الرمضانية" في نسختها الثانية -عن بُعد- تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وشارك في الدورة 392 طالباً وطالبة، من خلال 32 حلقة تم خلالها قراءة وحفظ 27,134 وجهاً من القرآن الكريم.

وأوضحت "كرام" أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود الجمعية لمواصلة رسالتها ودورها في تعليم القرآن الكريم وتعلمه في شهر رمضان الفضيل.

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03:16ت م

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