السعودية اليوم / المسجد النبوي يشهد ختم القرآن الكريم



المدينة المنورة ٢٩ رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واس

شهد المسجد النبوي اليوم ختم القرآن الكريم في صلاة القيام ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة .

وأمَّ المصلين المسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار, وأن يزيل الله الوباء والبلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين وأن يحفظ علينا قادتنا وأن يجعل بلادنا آمنة مستقرة وبلاد المسلمين.

ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد النبوي ومرافقه، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.

وقد اقتصر وجود المصلين في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على التباعد بين صفوف المصلين في أثناء أداء الصلاة تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد التباعد بين الأفراد.

كما قامت الوكالة بتكثيف أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة، خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة, بالإضافة إلى نقاط فرز وكاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد، التي تعمل بدقة عالية عن بعد بلا توقف, كما عملت الجهات المشتركة على التأكد من أهلية قاصدي المسجد النبوي وحصولهم على المتطلبات اللازم عبر تطبيق "توكلنا".

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