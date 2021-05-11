السعودية اليوم / الكويت تسجل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واس

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 978 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 286046 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 1652.

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الكويت 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واسسجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 7 وفيات.وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أمس أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 286046 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 1652.// انتهى //00:36ت م0005

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