شكرا لقرائتكم خبر عن 8 % نموا في أحجام مناولة الموانئ السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت موانئ المملكة التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ «موانئ» نموا لافتا خلال شهر أبريل الماضي، عبر تحقيقها ارتفاعا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 8.25 %، بواقع أكثر من 609 آلاف حاوية قياسية، وكذلك سجلت ارتفاعا في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت 52.44 %، بواقع أكثر من 263 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن، كما شهدت أعداد السفن ارتفاعا بنسبة 24.52 %، بواقع 1.102 سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2020.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت موانئ المملكة خلال الشهر المنصرم ارتفاعا لافتا في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة زيادة بلغت 88.64 %، بواقع أكثر من 450 ألف رأس من الماشية الحية، كما حققت ارتفاعا في أعداد الركاب بنسبة زيادة بلغت 397 %، بواقع 46 ألف راكب، فيما حققت ارتفاعا في أعداد السيارات الواردة بنسبة زيادة بلغت 7.18 %، بواقع 84 ألف سيارة، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية 2.3 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ.