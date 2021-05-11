شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع أمير قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي جلسة مباحثات مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أمس بقصر السلام في جدة، رحب سمو ولي العهد في بدايتها بسمو أمير دولة قطر ومرافقيه في المملكة، ناقلا تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما أعرب سمو أمير دولة قطر، عن تحياته لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، وسعادته بزيارة المملكة، ولقائه سمو ولي العهد.

وتبادل سمو ولي العهد وسمو أمير دولة قطر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، كما حضر من الجانب القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، ووزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير المالية علي بن أحمد الكواري.

وكان سمو ولي العهد قد استقبل أمس أمير دولة قطر لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي.