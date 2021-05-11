السفارة السعودية: فحص كورونا شرط السفر إلى أمريكا

تود السفارة تنويه المواطنين الكرام الراغبين بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية بأنه يتوجب على الاشخاص من عمر سنتين أو أكثر بما في ذلك المواطنين الامريكيين والمقيمين بها بصفة قانونية ودائمة والمسافرين إلى الولايات المتحدة من بلد أجنبي إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) May 11, 2021 للمواطنين الراغبين بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية بأنه يتوجب على الاشخاص من عمر سنتين أو أكثر بما في ذلك المواطنين الأمريكيين والمقيمين بها بصفة قانونية ودائمة والمسافرين إلى الولايات المتحدة من بلد أجنبي إجراء فحص أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة تنبيهاً عبر حسابها علىللمواطنين الراغبين بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية بأنه يتوجب على الاشخاص من عمر سنتين أو أكثر بما في ذلك المواطنين الأمريكيين والمقيمين بها بصفة قانونية ودائمة والمسافرين إلى الولايات المتحدة من بلد أجنبي إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة، وتقديم دليل على أن نتيجة الفحص سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرة. وأضافت السفارة بأنه لا يُسمح بدخول غير الأمريكيين الذين كانوا في عدد من الدول وهي: (الصين، إيران، دول مجموعة الشنغن، بريطانيا، إيرلندا، البرازيل، جنوب افريقيا، الهند) خلال الـ 14 يوماً الماضية السابقة لوصولهم الى الولايات المتحدة، مؤكدة بأن هذه القائمة قابلة للتغيير حسب مستجدات انتشار الوباء وانحساره. ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول ذلك يمكن زيارة الموقع الالكتروني لمركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي CDC



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