نجاح التغطية الإسعافية للمسجد النبوي في ليلة الختم

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، "خالد بن مساعد السهلي" نجاح خطة التغطية الإسعافية لليلة ختم القران الكريم للمسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به.

وأفاد السهلي أنه تم وضع خطة التغطية من قبل الشؤون الإسعافية ومشرف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي ومدير الادارة الطبية ومشرفي التطوع الإسعافي وعمليات المنطقة والقيادة الميدانية ، وتم تنفيذ الخطة عن طريق عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية متمثلة بالفرق الإسعافية للمراكز الداخلية وإدارة التطوع متمثلة بمتطوعي المسجد النبوي الشريف وادارة المتابعة وادارة الاتصال المؤسسي لتوثيق الجهود .

وبين "السهلي" أن عمليات الهيئة تلقت العديد من البلاغات اثناء تمركز الفرق الإسعافية وقد بذلت جميع الطواقم الطبية من أطباء ومسعفين جهوداً لإظهار العمل الإنساني الإسعافي بالشكل المشرف والاحترافي للتعامل مع الحالات الإسعافية.

وأكد "السهلي" بأن تكثيف التغطية الإسعافية بدا منذُ وقت مبكر لهذا اليوم حيث تم تغطية المسجد النبوي لصلاة التراويح والختمة بـ15 فرقة إسعافية ، منها خمس عنايات طبية ثابتة واشراف متحرك في كل جهة من الجهات الاربع للمسجد النبوي .

وأبان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن التطوع الإسعافي من قسمي الرجال والنساء تمحور جل اهتمامهم في مباشرة الحالات الإسعافية في المسجد النبوي من خلال تواجدهم في داخل المسجد أو ساحاته، والتي فاقت 40 موقعاً للتمركز، مضيفاً أنه كان نصيب المواقع الرجالية منها 20 موقعاً، فيما وصلت المواقع النسائية 22 موقعاً .

وأفاد "السهلي" أنه تتم مباشرة الحالات الإسعافية داخل المسجد النبوي ويتم نقل بعض الحالات لفرق العناية الطبية أو يتم طلب الفرق الإسعافية لنقلها من المسجد النبوي، ويتم إجراء الكشف أو المعالجة في الموقع لمعظم الحالات .

وبين "السهلي" أنه تم تنفيذ الخطة بكل حرفية ودقة عالية كما وتم اعتماد الخطة الإسعافية لتغطية صلاة العيد بالمسجد النبوي و المساجد الكبرى بالمنطقة .