شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة توضح أمراً مهماً بخصوص الدخول للأراضي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوهت سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين الراغبين بالسفر للأراضي الأمريكية، بأنه يتوجب على الاشخاص من عمر سنتين أو أكثر بما في ذلك المواطنين الأمريكيين والمقيمين بها بصفة قانونية ودائمة، والمسافرين إلى الولايات المتحدة من بلد أجنبي، إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة، وتقديم دليل على أن نتيجة الفحص سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرة.

وأضافت السفارة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،:كما أنه لا يُسمح بدخول غير الامريكيين الذين كانوا في عدد من الدول وهي: (الصين، إيران، دول مجموعة الشنغن، بريطانيا، إيرلندا، البرازيل، جنوب افريقيا، الهند) خلال الـ 14 يوماً الماضية السابقة لوصولهم الى الولايات المتحدة، موضحة: "علماً بأن هذه القائمة قابلة للتغيير حسب مستجدات انتشار الوباء وانحساره".