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بالصور.. إغلاق عدد من المنشآت خالفت الاحترازات غرب الدمام

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الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية وبتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، مطعماً بالإضافة لأحد المراكز الكبرى لتسويق المواد الغذائية.

وأوضحت أن سبب الإغلاق هو عدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية؛ وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وعدم لبس الكمامات.

وذكرت البلدية أنها "أغلقت كذلك شقة سكنية تم تحويلها الى معمل خياطة تابع لأحد محلات الخياطة حيث تم اغلاق الشقة ومحل الخياطة الرجالية مع اتخاذ الاجراءات النظامية حيال المخالف".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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