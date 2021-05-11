شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إغلاق عدد من المنشآت خالفت الاحترازات غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية وبتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، مطعماً بالإضافة لأحد المراكز الكبرى لتسويق المواد الغذائية.

وأوضحت أن سبب الإغلاق هو عدم الامتثال بالإجراءات الاحترازية؛ وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وعدم لبس الكمامات.

وذكرت البلدية أنها "أغلقت كذلك شقة سكنية تم تحويلها الى معمل خياطة تابع لأحد محلات الخياطة حيث تم اغلاق الشقة ومحل الخياطة الرجالية مع اتخاذ الاجراءات النظامية حيال المخالف".