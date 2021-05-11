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شكرا لقرائتكم ضبط مفحط عرعر وإحالته للهيئة المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11
ضبط مفحط عرعر وإحالته للهيئة المرورية
متابعات الخليج 365 - عرعر
أعلن مرور منطقة الحدود الشمالية عن ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي المنصورية في مدينة عرعر.
إحالة للهيئة المروية:
وأكد المرور في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء أن المفحط عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
الالتزام بإجراءات السلامة:
وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.
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