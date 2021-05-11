شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بكاء إمام وخطيب المسجد النبوي أثناء الدعاء لفلسطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

دعا إمام الحرم النبوي الشيخ صلاح البدير، في ليلة ختم القرآن الكريم، لأهل فلسطين والمسجد الأقصى، وذلك على خلفية أحداث العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر رمضان.

وظهر تأثر وبكاء إمام الحرم النبوي صلاح البدير، خلال دعاء ختمة القرآن الكريم، في أجواء روحانية.

يذكر أن المملكة أعربت عن إدانتها للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين، وما أسفرت عنه من سقوط عدد من الشهداء.