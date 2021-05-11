شكرا لمتابعة خبر عن "أمن الدولة" تحيي ذكرى استشهاد 4 من رجال الأمن في تفجير قرب المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أحيت رئاسة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، ذكرى استشهاد أربعة من رجال الأمن في التفجير الآثم الذي وقع قرب المسجد النبوي في التاسع والعشرين من رمضان عام 1437هـ.

ونشرت أمن الدولة صور الشهداء الأربعة، وهم: جندي أول عبدالرحمن ناجي سليم الجهني، جندي أول هاني سالم سليم الصبحي، جندي أول محمد معتاد هلال المولد، جندي أول عبدالمجيد عبدالله عوده الحربي، وهم من قوات أمن الطوارئ الخاصة.