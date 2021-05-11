شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دعاء الشيخ السديس لفلسطين في ليلة الـ 29 من رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في ليلة الـ 29 من شهر رمضان مبارك لفلسطين.

وقال الشيخ السديس في دعائه: "اللهم احقن دمائهم واحفظ مقدساتهم، اللهم احفظ المسجد الاقصى من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نا نسألك أن تكفينا شرهم بعزتك وقدرتك حسبنا الله ونعم الوكيل ".

ويأتي ذلك في أعقاب ما تشهده القدس المحتلة من أحداث عنف على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن المملكة أعربت عن إدانتها للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين، وما أسفرت عنه هذه الأعمال الهمجية من سقوط عدد من الشهداء بما في ذلك من الأطفال.