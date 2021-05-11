محمد الفلاح - قرار يرفع سعر تذاكر السفر للسعودية.. حجر صحي على نفقة الوافدين

الثلاثاء 11 مايو 2021

قررت المملكة تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع المسافرين القادمين إليها من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.



ويرفع القرار سعر تذاكر السفر للسعودية، إذ ستتضمن التذكرة نفقات الحجر الصحي لجميع الوافدين الأجانب (غير المحصنين من كورونا) عبر المنافذ الجوية لمدة 7 أيام.

والقرار سيطبق أيضا على الوافدين من المنافذ البرية والبحرية.

سعر تذكرة السفر

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، إن القرار سيطبق على الوافدين الأجانب غير المحصنين من كورونا على نفقتهم.

وأوضحت: "ستكون التكلفة ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا".

وسيكون الحجر لمدة أسبوع في أماكن تقرها الحكومة اعتبارا من 20 مايو/ أيار لمكافحة انتشار كوفيد-19.

ويتزامن هذا التوقيت مع عودة فتح المملكة لأجوائها أمام الوافدين الأجانب.

كيف سيطبق القرار؟

ألزمت الهيئة شركات الطيران بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة من أجل إقامة المسافرين الخاضعين للحجر الصحي.

ولا يتعين على الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل الخضوع لحجر صحي إذا قدموا شهادة بذلك.

ويجب على المسافرين الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات إظهار نتيجة سلبية لفحص (بي.سي.آر) للكشف عن فيروس كورونا لا تتجاوز 72 ساعة قبل موعد الرحلة.

من هي الفئات المستثناة؟

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن القرار يستثني السعوديون وأسرهم والخدم المرافقين لهم.

كما يستثني القرار الحاصلين على لقاحات كورونا والوفود الرسمية ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

ويستثنى أيضا طواقم الملاحة الجوية والبحرية وسائقو الشاحنات، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسبما تراه وزارة الصحة.

ويأتي القرار في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا وبناءً على توصية الجهات الصحية المختصة في السعودية.