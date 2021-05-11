شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف أسرة تستفيد من خدمات جمعية المؤسس بتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك خدماتها لرعاية أكثر من 5 آلاف أسرة من الأسر التي تحتاج إلى المساعدة والرعاية الاجتماعية في 69 حياً من أحياء المنطقة.

وأوضح الأمين العام للجمعية د. عبدالله الشريف، أن جمعية الملك عبدالعزيز التي انطلقت أعمالها قبل أكثر من 40 عاماً، وضعت على عاتقها جزءاً من تحمل المسؤولية والمساهمة في التنمية البشرية من خلال تمكين الأسر المحتاجة وفق برامج نوعية وشراكات مجتمعية.

وأضاف إن البرامج التي تقدمها الجمعية من خلال 6800 متطوع ومتطوعة، تتمثل في كفالة يتيم وأم الأيتام، وزكاتك بركة مالك، وبرنامج الصدقة اليومية، والأسر المنتجة، وسداد الفواتير، والسلة الغذائية وتفريج كربة، وكفالة أسرة، بالإضافة إلى برنامج كسوة الشتاء وكسوة العيد، التي تأمل من خلالها الجمعية إلى سد احتياجات مختلف الحالات الإنسانية المحتاجة، مشيراً إلى أنه في شهر رمضان الحالي استهدفت الجمعية توزيع السلال الغذائية وتوزيع بطاقات تعبئة الغاز، وتوزيع بطاقات شرائية، ومشروع إفطار صائم والتي قارب إجمالي الدعم فيها المليون ريال، وتوزيع ما يزيد على 2500 بطاقة شرائية بمبلغ 392 ألف ريال، بالإضافة إلى تنفيذها للعديد من المبادرات الخيرية الهادفة إلى تنمية روح العطاء لدى أفراد المجتمع.

وأكد «الشريف»، أن الجمعية مستمرة في تطوير أعمالها لتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه تماشيا مع رؤية 2030، داعياً أهل الخير والمحسنين والموسرين إلى الإسهام في المشروعات التي تتبناها وتنفذها الجمعية، وتقديم الدعم المادي والعيني وفق القنوات الرسمية التي أتاحتها الجمعية.