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تفطير 7 آلاف صائم بالباحة في أسبوعين

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الدمام - شريف احمد - وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة 7500 وجبة إفطار للصائمين خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في مختلف الطرقات بالمدينة ومقرات سكنهم، ضمن مشروع أعده المكتب بعنوان «قطوف رمضانية» ليستمر طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الجمعية أن البرنامج ينفذ مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس ، مفيدا بأن الجمعية تستهدف توزيع 15 ألف وجبة إفطار طيلة الشهر يقوم على توزيعها فريق مؤلف من عدد من أبناء المنطقة المتطوعين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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