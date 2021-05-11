شكرا لقرائتكم خبر عن 112 درسا علميا للمسجد النبوي «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ‏112 درسا علميا عن بعد خلال العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك لهذا العام، ألقاها كبار العلماء، من أئمة المسجد النبوي ومدرسيه.

وتأتي هذه البرامج العلمية والدروس في إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستخدام أحد الطرق والوسائل التقنية لمواصلة رسالة ودور المسجد في مجال تعليم المسلمين وتوعيتهم وتثقيفهم في جميع أنحاء العالم، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في التصدي لفيروس كورونا.