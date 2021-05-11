شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ‏إزالة أسوار فرع ‎«الثقافة» بجدة لتحسين المشهد الحضري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت وزارة الثقافة، الأسوار المحيطة بفرعها في جدة، وتطوير المناطق الخارجية وإتاحتها للعامة.

جاء ذلك كخطوة سباقة تهدف الوزارة من خلالها إلى التأكيد على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين المشهد الحضري للمدن بإضافة المساحات الجمالية والخضراء الخارجية إلى المرافق العامة المتاحة للجميع في المدينة، بما يسهم في أنسنة المدن ليستفيد منها جميع شرائح وفئات المجتمع.

وينعكس ذلك على تحقيق أهداف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في المدن من خلال توفير بيئة مستدامة وصحية تساعد على خلق أجواء مناسبة لممارسة الحياة اليومية، بما يعود أثره على زيادة رفاهية السكان، وتمكين العلاقات الجيدة وسط المجتمع، وتعزيز البعد الإنساني، وتوثيق الروابط الاجتماعية.