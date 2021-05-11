شكرا لقرائتكم خبر عن مختصة تحذر من السفر دون ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت استشاري الباطنة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى د. فاطمة الشهراني، من السفر دون ضرورة، مشيرة إلى أن «كوفيد- 19» لا يزال موجودًا في جميع دول العالم، ونسبة الإصابة بالفيروس في تزايد بالكثير من الدول، خاصة التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل مكثف.

وقالت الشهراني إن الكثير من الدول يُلزم المسافرين والقادمين إليها بحجز الفندق مكان الحجر، وعدم تغيير مكان الحجر طيلة فترة العزل، وإظهار إثبات الدفع والحجز عند الوصول، مع تطبيق غرامات مخالفة نظام المراقبة الصحية، وتحمُّل ما ينتج عن المخالفة من إضرار للغير، إضافة إلى أن مدة صلاحية الفحص السلبي لمسحة كورونا تختلف من بلد إلى آخر.

وأضافت الشهراني إن معظم الدول يتطلب أن يكون المسافر محصنًا باللقاح وفق شروط معينة؛ لأن اللقاحات المعترف بها تختلف من دولة إلى أخرى، كما تخضع شروط السفر للتغييرات والتحديث المستمر، إضافة إلى أنه يشترط تنزيل بعض التطبيقات الصحية في بعض البلدان، وقد يكون هناك استثناء للحجر بشروط معينة تختلف من مكان إلى آخر، مشيرة إلى أن عمر الطفل الذي لا يتطلب مسحات يختلف من دولة إلى أخرى.