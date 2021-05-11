شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة الخطة الميدانية لـ«الأمر بالمعروف» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد الثبيتي، على سير العمل بالقطيف وآلية تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، والتي تشمل تكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين لتنفيذ جولات ودوريات ميدانية، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا ، بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وأكد «الثبيتي» خلال جولته أمس، على تنفيذ الخطة الميدانية وفق التعليمات الواردة لجميع هيئات محافظات المنطقة الشرقية، كما أشاد بالدعم الذي يحظى به فرع الرئاسة العامة بالمنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -، والتوجيه والمتابعة المستمرة من الرئيس العام الشيخ

د. عبدالرحمن السند، للقيام بواجب الأمر بالمعروف وتأدية العمل، تحقيقًا لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أيدهما الله.