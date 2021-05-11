شكرا لقرائتكم خبر عن 986 إصابة بـ«كوفيد- 19».. و«الصحة» تهيب بتطبيق التباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا ، وحفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 986 حالة مؤكدة، وتعافي 1076 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9469 حالة، منها 1341 حالة حرجة. وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 427370 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 410816، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7085 حالة، بينما تم إجراء 70822 فحصاً مخبرياً.

ونصحت الوزراة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.