شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفطر يضاعف الإقبال على «تأكد» لفحص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مركز الفحص الموسع بالدمام «تأكد»، خلال الأيام الماضية إقبالا كثيفا من المستفيدين لأخذ مسحات فحص كورونا، ووصلت صفوف الانتظار خارج نطاق مساحة المركز، وذلك في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأكد مستفيدون لـ«اليوم»، أن السبب الرئيسي في تزايد الإقبال هو اطمئنان المواطنين والمقيمين على سلامتهم، خصوصا مع قرب عيد الفطر المبارك، الذي يشهد كثافة في الزيارات والتجمعات الأهلية، مشيرين إلى أن وزارة الصحة توفر كل وسائل الراحة للاستفادة من مراكز الفحص، وهو ما دفع الكثيرين إلى زيارة المركز بعد حجز الموعد إلكترونيا، خاصة مع عدم تلقي الكثيرين لقاح كورونا بعد.

وذكر هشام الحجيري أنه شعر ببعض الأعراض وبادر بحجز موعد لإجراء مسحة فحص كورونا للتأكد من سلامته، قبل أيام من عيد الفطر المبارك، حتى لا يتسبب في العدوى، وليقطع هاجس الشك عنده.

وقال المواطن محمد السبيعي إنه أحضر السائق الخاص بالمنزل في سيارة أخرى، لأنه كان مخالطا لبعض أصحابه من السائقين الآخرين، الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، وبادر بحجز موعد لسائقه للتأكد من سلامته، لقطع الشك، مؤكدا أن المركز يشهد إقبالا عاليا منذ افتتاحه وسط تنظيم عالٍ.

وأضاف إنه قد يحصل ضغط في التطبيق عند حجز مواعيد بسبب إقبال المستفيدين إلا أن المواعيد متوافرة بشكل منتظم، وأشار إلى أن أسباب الازدحام أمام مركز الفحص هو أن الغالبية من المتواجدين لم يحصلوا على لقاح كورونا مما دفعهم إلى الفحص للتأكد من سلامتهم، خصوصا مع إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المواطن عبدالله علي، أنه يعاني من بعض الأعراض، وتوجه لمركز الفحص الموسع لأخذ مسحة، والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى توافر كل الوسائل الميسرة لعملية الفحص في أي وقت، وهو ما يدفع الكثيرين إلى المبادرة بالفحص للاطمئنان على صحتهم، دون عناء يذكر.