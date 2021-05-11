دعاء ختمة القرآن للشيخ السديس من المسجد الحرام ليلة 29 رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وثق مقطع فيديو دعاء ختمة القرآن للشيخ عبدالرحمن السديس من المسجد الحرام في مكة المكرمة ليلة 29 رمضان.

دعاء السديس:

ودعا الشيخ السديس للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين، وأن يحفظ علينا قادتنا، وأن يجعل بلادنا أمنة مستقرة وبلاد المسلمين، وأن يرفع هذا الوباء ويكشف الغمة عن هذه الأمة؛ إنه على كل شيء قدير.

صلاة العشاء والتراويح:

وأدى المصلون في المسجد الحرام صلاة العشاء والتراويح والتهجد، وشهدوا ختم القرآن في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منهم صلاتهم وقيامهم وصيامهم وأن يكونوا من عتقاء هذا الشهر الكريم وممن أنعم الله عليهم بقيام ليلة القدر وممن غفر لهم في هذا الشهر المبارك، وأن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في كل مكان.

استعدادات رئاسة الحرمين:

ورفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مستوى جاهزيتها لاستقبال مرتادي بيت الله الحرام ليلة 29 من شهر رمضان المبارك، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين المعتمرين والمصلين على أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

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