إزالة أسوار فرع وزارة الثقافة في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت وزارة الثقافة إزالة أسوار فرع الوزارة في جدة.

إزالة الأسوار:

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، صورًا لفرع الوزارة في جدة بعد إزالة الأسوار.

أسوار وزارة الشؤون البلدية:

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، قد وجه بإزالة الأسوار المحيطة بالمقر الرئيسي للوزارة الواقع على طريق الملك فهد بالرياض، وتطوير المناطق الخارجية وإتاحتها للعامة.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري للمدن بإضافة المساحات الجمالية والخضراء الخارجية من مقرها الرئيسي إلى المرافق العامة المتاحة للجميع في المدينة، بما يسهم في أنسنة المدن ليستفيد منها جميع شرائح وفئات المجتمع.



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