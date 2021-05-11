خطوات فتح حساب مغلق في الراجحي 1442

أنشئ البنك المصرفي الراجحي عام (1957) ويوجد المقر الرئيسي له في ( مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية) وحاليا يمتلك أكثر من (50) فرع لهم فروع مخصصة للرجال وفروع مخصصة للنساء ويعمل به حوالي( 10) آلاف موظف من أصحاب الخبرة .

كما يقوم بعض العملاء بتقديم شكوى لبنك الراجحي بخصوص تجميد الحساب الخاص بهم، حيث يقوم مصرف الراجحي بتجميد حساب بعض العملاء لأسباب متفاوتة.

ويعرف تجميد الحساب بعدم إمكانية مالك الحساب في التحكم في ماله، ويتصرف البنك في هذا المال في المعاملات التجارية المتعددة ويمكن أيضا أن يجمد الحساب لمدة تجارية قصيرة وينتج ذلك عن إدخال معلومات خاطئة عن العميل، ويجمد الحساب في مصرف الراجحي في حال لم يقوم العميل بتحديث بياناته لمدة طويلة من الوقت أو في حالة أن يخالف العميل شروط البنك التي تم وضعها أو انعدام الأهلية.

وربما في حال إشهار إفلاس العميل وفي حال انتهت الإقامة أو تغيرت هواية الفرد ومن الممكن إعادة تنشيطه مرة أخرى من خلال الذهاب إلى مصرف الراجحي وتحديث البيانات.

تنشيط حساب مصرف الراجحي المجمد

في البداية يتعين عليك عزيزي العميل أن تذهب إلى الفرع مباشرة وهذا لأن خدمة العملاء سوف تصبح بحاجة إلى ذهاب العميل إلى البنك لحل المشكلة، وإعادة تنشيط الحساب، والاستعلام عن الحساب ومن ثم معرفة أسباب تجميد الحساب، ثم يقوم الفرع بتنشيط الحساب مرة أخرى.

أسباب تجميد حساب مصرف الراجحي المجمد

في بعض الحالات يقوم بنك الراجحي بتجميد حساب العميل بسبب عدم وجود أموال في الحساب البنكي الخاص بالعميل أو ليس من الضروري وجود حساب هذا العميل في المصرف فيقوم بنك الراجحي بتجميده، كما يضطر المصرف إلى تجميد حساب العميل نتيجة وجود ديون علي العميل للبنك مالك الحساب أو توجد دیون لجهات أخرى بصورة عامة مع ضمان.

وجود هذه الديون من خلال مجموعة من المواثيق والعقود الموقعة بين الطرفين، وفي حالات عديدة يقوم البنك بتجميد حساب العميل بسبب مخالفة العميل لشروط البنك التي تم وضعها أو في حالة تغيير الإقامة كما ذكر سابقا، بينما الحساب الراكد يعرف بالحساب الذي لم يقوم مالكه بالسحب أو الإيداع فيه لفترة ( 3) سنوات متتالية، ويصبح فك الحساب الراكد في منتهي السهولة كل ما يتطلبه هو ذهاب العميل نفس إلى البنك ومعرفة الشروط الخاصة بالفك والقيام بها .

تحديث بيانات الراجحي

من خلال الفيديو التالي سيتم شرح كيفية تحديث بياناتك في بنك الراجحي بسهولة وبدون أي مشاكل: