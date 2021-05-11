شكرا لمتابعة خبر عن تنويه هام من سفارة المملكة للراغبين في السفر إلى الإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت سفارة المملكة في الإمارات، الأثنين، تنويها للمواطنين الراغبين بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقالت السفارة إنه وفقا لإجراءات السفر للإمارات، فإنه يتعين على جميع المواطنين القادمين جوًا أو برًا، إبراز جواز سفر ساري المفعول.

وعلى القادمين إلى إمارة أبو ظبي برًا، الحصول على نتيجة سلبية لاختبار البي سي آر، قبل 48 ساعة بحد أقصى من موعد الوصول للمنفذ البري.

كما يتعين إجراء فحص بي سي آر عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحي.

وأشارت السفارة إلى أنه على المواطنين القادمين لإمارة أبو ظبي جوًا، الحصول على نتيجة سلبية للفحص قبل 96 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة، إضافة إلى إجراء الفحص عند الوصول، وآخر في اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحي.

ونوهت إلى أنه على القادمين إلى دبي جوًا، الحصول على نتيجة سلبية للاختبار قبل 72 ساعة من موعد المغادرة.

ويتطلب التنقل من دبي لأبو ظبي الحصول على نتيجة سلبية لاختبار بي سي آر، في غضون 48 ساعة أو نتيجة اختبار الفحص بالليزر سلبية في غضون 24 ساعة.

ولفتت السفارة إلى أنه يتم احتساب يوم الوصول إلى أبو ظبي على أنه اليوم الأول.