شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جهود المتطوعون بهيئة الهلال الأحمر لخدمة زوار المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو جهورد 800 متطوع ومتطوعة في هيئة الهلال الأحمر الذين يسعون لتقديم الخدمات للزوار بالمسجد النبوي.

وأوضح "متطوع" لقناة "الإخبارية" أنهم مهامهم تشمل تجهيز الحقائب الاسعافية وشنط الاكسجين وتجهيز كافة العربات وتموين الفرق طبيًا وغذائيًا.

وأضاف: "شعوري كمتطوع الفجر إنك تخدم أهل المدينة وزوارها في ظل أزمة بكل أنحاء العالم".

فيما قالت إحدى المشرفات أنها تعمل على مباشرة الحالات الإسعافية بالقسم النسوي ويتكاتفون من أجل العمل معًا.