شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: رصد انفجار شعيرة مغناطيسية في النصف الجنوبي للشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن القياسات تشير في رصدٍ لها اليوم الاثنين، أن البقعة النشطة AR2822 في النصف الشمالي من قرص الشمس قادرة على إنتاج توهجات متوسطة القوة في أي لحظة.

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه جرى أمس رصد إنفجار شعيرة مغناطيسية في النصف الجنوبي للشمس قذف بانبعاث كتلي اكليلي - سحابة من الغاز المتاين - نحو الفضاء.

وأشار إلى أن هذه الانبعاثات من الممكن أن تحدث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من الدرجة G1 وظهور أضواء الشفق القطبي.