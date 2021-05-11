شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. عودة الرحلات بشكل طبيعي في مطار أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

عادت رحلات الطيران بشكل طبيعي في مطار أبها الدولي، وذلك بعد اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المسافرين بالمطار.

واستأنف المطار رحلاته، وفقا لـ"الإخبارية"، بعد نحو نصف ساعة من اعتراض التحالف للطائرة وإسقاطها،كما كانت الأوضاع في المناطق المحيطة بالمطار طبيعية ومستقرة.

يذكر أنه نتج عن عملية الاعتراض تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين.

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