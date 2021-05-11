«رسم وطن».. أمير مكة يوجه بإزالة مجسمات السيارات التالفة المزينة بالألوان في جدة

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإزالة مجسمات السيارات التالفة المزينة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة «رسم وطن»، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع العمل بشكل سلبي واصفين المبادرة بأنها تشويه للمشهد البصري.

وبررت أمانة جدة، عبر بيانها الصادر اليوم، بأن المبادرة تهدف إلى إشراك السكان من المواطنين والمقيمين كل بحسب تخصصه أو هوايته في معالجة التحديات البلدية والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق في محافظة جدة، وفقًا للعربية.

كما جاء في البيان أن مبادرة «رسم وطن» التي جرى تنفيذها بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، جاءت لتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير وتحويل السيارات التالفة إلى مجسمات جمالية، إضافة إلى إنشاء 3 منصات ثابتة لعرض مجسمات الفنانين الراغبين في المشاركة بشكل دوري، وذلك بعد انتهاء فترة عرض مبادرة السيارات من خلال رابط منصة «يلا جدة».

يُذكر أن أمانة جدة، وبعد أن نشرت صور مبادرتها على حسابها الرسمي في «تويتر» واجهت موجة انتقادات واسعة من مختصين في الفن التشكيلي ونشطاء في التواصل الاجتماعي، كما طالب سكان الأحياء المجاورة لمواقع تلك المجسمات بإزالتها.

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