أسعار البنزين الجديدة لشهر مايو: 91 بـ 2.08 ريال.. و95 بـ2.23

كشفت شركة أرامكو السعودية، منذ قليل، عن الأسعار الجديدة للبنزين، لشهر مايو، التي سيتم العمل بها بداية من صباح، غد الثلاثاء.

ووفق ما أعلنته شركة أرامكو جاءت أسعار البنزين لشهر مايو كالتالي: بنزين 91 (2.08 ريال)، وبنزين95 (2.23 ريال)، والديزل (0.52ريال)، وغاز البترول المسال (0.75 ريال)، والكيروسين (0.70 ريال).

وتقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة دورية شهرية للأسعار، ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

موعد مراجعة أسعار البنزين بالسعودية

ويتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه.

وتوفر شركة أرامكو السعودية أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95. ويأتي هذا لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، كما يتوافر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

وبيَّنت شركة أرامكو السعودية أنه لضمان جودة الوقود طوال دورة إنتاجه من المصدر حتى وصوله إلى خزان العملاء؛ يخضع الوقود لاختبارات عديدة، وتصدر بشأنه الشهادات، ويتم حقنه بصبغات مختلفة لتسهيل مهمة التعرُّف عليه بصريًّا، والتحكم في جودته أثناء الضخ، مشيرةً إلى أن جميع أنواع البنزين لديها تتميز بخلوِّها من الرصاص، والأسعار محددة ضمن المراجعة الدورية للربع الرابع من عام 2019.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أعلنت في فبراير 2020، عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين (منتجات الطاقة) من ربع سنوية إلى شهرية.

وأوضحت شركة «أرامكو» السعودية أنها ستعلن نتائجها عن الربع الأول من عام 2021، وعن توزيعات الأرباح عن الفترة ذاتها قبل افتتاح السوق السعودية «تداول» بتاريخ 4 مايو 2021.

ولفتت إلى أنه سيتم نشر البيان الصحافي للنتائج على موقعها الإلكتروني، كما تعتزم إطلاق البث الإلكتروني للإعلان عن نتائج النصف الأول من عام 2021، في شهر أغسطس المقبل، وفقًا للعربية.

كانت «أرامكو» السعودية قد أعلنت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2020. ووزعت الشركة 35.18 هللة للسهم.

وسجلت الشركة أرباحًا سنوية عن عام 2020 بلغت 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار)، بتراجع 44% مقابل 330.69 مليار ريال (88.19 مليار دولار) في عام 2019.

وعزت الشركة، في بيان على تداول، سبب الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار ‫النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.