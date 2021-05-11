مجلس علماء باكستان يشيد بجهود السعودية في خدمة الحرمين وقاصديهما

أكد الشيخ طاهر الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان، أن المجلس يشكر السعودية وقيادتها الرشيدة على حرصها وعنايتها بسلامة ضيوف الرحمن طوال العام، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واللذان يبذلان قصارى جهدهما ويتخذان جميع الإجراءات الاحترازية لحماية قاصدي الحرمين الشريفين.

واختتم تصريحه سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي من كل مكروه، وأن يوفقهما لمواصلة الجهد والبذل والعطاء لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والإسلام والمسلمين.

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