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مجلس علماء باكستان يشيد بجهود السعودية في خدمة الحرمين وقاصديهما

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الرياض - محمد عبدالله - الأشرفي شكر القيادة على عنايتها بسلامة ضيوف الرحمن..

أكد الشيخ طاهر الأشرفي رئيس مجلس علماء باكستان، أن المجلس يشكر وقيادتها الرشيدة على حرصها وعنايتها بسلامة ضيوف الرحمن طوال العام، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير ، واللذان يبذلان قصارى جهدهما ويتخذان جميع الإجراءات الاحترازية لحماية قاصدي الحرمين الشريفين.

واختتم تصريحه سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي من كل مكروه، وأن يوفقهما لمواصلة الجهد والبذل والعطاء لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والإسلام والمسلمين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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