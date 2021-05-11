500 كادر أمن ليلة ختم القرآن بالحرام

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة فايز الحارثي، أن خطط الأمن والسلامة تضمنت توزيع 500 كادر أمني في أرجاء المسجد الحرام ومرافقه الخارجية، وفق نسب معينة، مراعية للخطط التشغيلية الاحترازية ونسب توافد المصلين والمعتمرين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتعاون مع الجهات الأمنية في تسليم عدم حاملي تصريح العمرة أو الصلاة.
وعن الخطط التنظيمية، أشار الحارثي إلى فتح مصليات إضافية في البدرومات والدور الأرضي خاصة بحاملي تصاريح العمرة ومصليات في الدور الأول والسطح لمن يحملون تصاريح الصلاة، إضافة إلى تحديد سلم الملك فهد وسلم الشبيكة لتنظيم عمليات الدخول والخروج من مصليات سطح المسجد الحرام وتحديد السلالم الكهربائية (74) و (84) و (73) و (88) لمصليات الدور الأول وتخصيص جسر أجياد وجسر الشبيكة للخروج فقط، كذلك التنسيق مع الجهات الأمنية بتوسعة الملك عبدالله لتحويل المصلين على الأدوار العلوية.
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