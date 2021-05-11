ربط إلكتروني لمختبرات الصحة

تعتزم وزارة الصحة التعاقد مع شركة مختصة، لتنفيذ مشروع تطوير وتشغيل نظام الخدمات المدارة في المختبرات المركزية ومختبرات الباثولوجى في الوزارة، التي تخدم 20 تجمعا صحيا في جميع مناطق المملكة. وبحسب وثيقة المشروع، فالتاريخ المستهدف لبداية العقد 2021، على أن تكون مدته 4 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ تسلم الموقع.

تطوير وتشغيل

تتطلع «الصحة» إلى تطبيق وتطوير وتشغيل نظام الخدمات المدارة في المختبرات المركزية ومختبرات الباثولوجى بعدد من المختبرات المركزية، والمختبر الوطنى (منشآت متخصصة)، ليكون ذا مستوى عالٍ وعالمي. وتخدم هذه المنشآت المتخصصة التجمع الصحي الواحد (Cluster) بالمنطقة أو بين التجمعات الصحية (Clusters) أو بين المناطق. ويهدف المشروع أيضا إلى تنظيم وإدارة الوثائق بشكل إلكتروني، وتحويل بياناتها وفهرستها في أنظمة حاسوبية مخصصة، بحيث يسهل البحث عنها واسترجاعها بيسر وسهولة داخل المنطقة أو المناطق الأخرى.

وصف الخدمات

تسعى الوزارة إلى تطبيق نظام إدارة المختبرات المتخصصة مع الصور الطبية للباثولوجى، ونظام إدارة الباثولوجى عن بُعد، ونظام تكامل البيانات، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية:

نظام إدارة المختبرات المتخصصة وفق عدد من النماذج والأدوات، أبرزها:

إدارة المريض

سير العمل

الطلبات الإلكترونية

إدارة الاختبارات

إدارة العينة والمخزون

تسجيل النتائج

البحث

تتبع الأداء

الجودة

المالية والفوترة

نظام إدارة الباثولوجى عند بٌعد:

إنشاء مخزن لتكامل بيانات التجمعات الصحية

ربط الأنظمة بعضها بعضا وربطها بأنظمة أخرى

الرجوع لهذه البيانات في المختبر وصور الباثولوجى في أي وقت

وجود نظام لاستخراج البيانات وإعطاء الصلاحيات للعاملين

إرساء معايير تبادل البيانات الخاصة بالمختبرات

الربط مع الملف الصحي الإلكتروني

الربط مع نظام المعلومات الصحى بالمستشفيات أو المجمعات أو مراكز الرعاية

الربط مع نظام إدارة المختبرات

الربط مع الملف الصحي الإلكتروني الموحد (صحى)

تنتقل ملكية الأجهزة والمعدات للوزارة بشكل كامل بعد نهاية عقد المقاول

شروط يجب توافرها بالنظام:

يدعم العمل على السحابة الإلكترونية (Cloud Computing)

أن يكون جاهزا للعمل ومتوفرا للمستخدمين على مدي الساعة

ألا يكون عمل وأداء النظام لأي شهر في السنة أقل من 99.99%

تزويد النظام بميزتي «الاسترداد الذاتي» و«إعادة التشغيل»

ألا يتسبب الخلل في البرمجيات بالنظام الفرعي في خلل كلي بالنظام

أن يكون تصميم النظام بطريقة لا يتسبب فيها أي عطل في وقف التشغيل

توسعة قدرة الخوادم الحالية، لتغطي احتياج المستشفى أو المركز لـ4 سنوات

ضمان استمرارية العمل في المواقع في حال تعطل الربط مع النظام المركزي