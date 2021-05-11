استقطاب بالخصومات
رصدت «دوت الخليج»، خلال جولة في أسواق العود والعطور، تباينا في الأسعار بين المحال، حسب النوع والجودة وبلد المنشأ. ويقول أحد أصحاب المحال: «يعد موسم العيد من أكثر المواسم التي تزداد فيها المبيعات، لذلك يحصل تنافس في السوق على تقديم الخصومات للزبائن، فكلما زادت قيمة الخصم زاد استقطاب زبائن السوق».
زيادة في المواسم
يوضح أحد أصحاب المحال: «يزداد لدينا الإقبال في العيد على العطور الجذابة والعود والبخور الممتاز، فالناس يبتعدون عن الروائح المألوفة، حيث إن العطر الذي يأخذه الزبون طيلة العام يحاول في العيد أن يغيره بالحصول على رائحة مختلفة، أما بالنسبة للبخور، فأول ما يطلبه الزبائن هو «المعمول الدوسري» والمنتجات الحديثة منه، ويبحثون عن «العود الأزرق» أو الشيء القريب منه، حيث يختلف من محل لآخر».
كانت هذه تفاصيل خبر رواج سوق العود والعطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.