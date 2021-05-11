خدمات تطوعية للمعتمرين والمصلين

تقوم جمعية ساعد التطوعية بالمساهمة مع مختلف الجهات بتقديم الإسعافات الأولية وتوجيه وإرشاد التائهين من المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام. وأوضح عضو جمعية ساعد أحمد محمد عواجي لـ«دوت الخليج» أن الجمعية تستقطب الشباب للعمل التطوعي في البحث والإنقاذ ومجالات أخرى، وتغطي 13 منطقة إدارية على مستوى المملكة، وتتكون من عدة أقسام، ورسالتها تسخير كافة الإمكانيات لمساعدة المجتمع في جميع التخصصات الممكنة وتقديم الخدمات التطوعية بصورة احترافية في أي وقت.



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