900 ريال عقوبة الوقوف أمام مخارج الطوارئ

حدد جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة لعام 1442، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه مؤخرًا، 4 مجموعات لمخالفات استخدام المواقف، تتراوح بين 100 ريال و900 ريال بالإضافة إلى حجز المركبة، كما نص القرار على أن تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل- يكون من بينهم مستشار نظامي ، للنظر في الاعتراضات، تبت - بقرار منها في الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه إليها.

بنود من القرار

أولًا: الموافقة على جدول تصنیف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة.

ثانيًا: للمخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بتسجيلها.

ثالثًا: تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل- يكون من بينهم مستشار نظامي، للنظر في الاعتراضات، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاته بقرار من الوزير

رابعًا: على اللجنة أن تبت - بقرار منها في الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه إليها. فإن مضت المدة دون البت فيه، عد هذا بمثابة صدور قرار برفضه. وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة.

خامسًا : قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - بالاتفاق مع وزارة الداخلية - بإصدار الية لسحب المركبات المخالفة.

سادسًا: قیام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإصدار آلية للاعتراض على المخالفات، وتحديد المقابل المالي لسحب المركبات المخالفة وحجزها بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية .

مخالفات المجموعة الأولى

استخدام الموقف من غير دفع أجرة

المخالفة 200 ريال + سحب المركبة وحجزها.

انتهاء مدة الوقوف المدفوعة دون إخلاء الموقف

المخالفة 100 ريال+ دفع الأجرة الإضافية

تجاوز المدة الزمنية القصوى المسموح بها للوقوف

المخالفة 100 ريال + سحب المركبة وحجزها

الوقوف بشكل مخالف ضمن حيز الموقف

المخالفة 100 ريال

مخالفات المجموعة الثانية:

الوقوف في مكان موقف محجوز لاستخدام معين.

المخالفة 300 ريال + سحب المركبة وحجزها.

الوقوف في موقف محظور

المخالفة 300 ريال + سحب المركبة وحجزها.

مخالفات المجموعة الثالثة:

وضع حواجز أو معوقات أو تسوير أو إغلاق موقف دون تصريح

المخالفة 400 ريال+ تحمل تكلفة إزالة الأحداث.

مخالفات المجموعة الرابعة:

الوقوف في المنطقة المخصصة لخدمة أبواب الطواری

المخالفة 900 ريال + سحب المركبة وحجزها.

وقوف المركبة عند مداخل ومخارج مباني مواقف السيارات

المخالفة 500 ريال + سحب المركبة وحجزها.