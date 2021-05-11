أمطار وبرد على عسير والباحة

هطلت، أمطار غزيرة إلى متوسطة على عدد من المراكز والأحياء في شمال «عسير» ومدينة «أبها»، والقرى التابعة لها، شملت مركز «البشائر» و«خثعم» و«شواص»، وامتدت إلى «باشوت»، وتفرقت على قريتى «عجبة» و«شقيق»، وشملت كذلك عددا من قرى وأحياء محافظة «بلقرن».

ووجدت الدوريات الأمنية، ممثلة في الشرطة والدفاع المدني، بشكل سريع، ونبهت السائقين إلى خفض السرعة وتوخي الحذر.

كما هطلت أمطار غزيرة وبرد على منطقة «الباحة» ومحافظاتها، سالت على أثرها الأودية والشعاب، بينما لم تسجل أي حوادث تذكر سوى انزلاقات على عدة طرق، مخلفة بعض الإصابات الخفيفة. بينما جازف عدد من الشباب بعبور الأودية في محافظة «العقيق»، معرضين أنفسهم والآخرون للمخاطر، على الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض غرامة تتراوح ما بين 5000 و10000، وإدراجها تحت جدول المخالفات المرورية.