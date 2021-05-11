مواطن يقتحم متجرا بواسطة صهريج مياه

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استخدام شخص صهريج مياه لاقتحام أحد المتاجر في محافظة وادي الدواسر، والاستيلاء على بعض مايحويه من أجهزة الهواتف المتنقلة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن، في العقد الخامس من العمر، من أرباب السوابق.

وأضاف: أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تورطه أيضًا في سرقة مركبة من أحد أحياء الرياض، وضبط بحوزته جزء من المسروقات، فيما تم استرداد جزء منها بعد بيعها، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.