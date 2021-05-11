شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وأمير قطر يستعرضان أوجه التعاون الثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها

تبادل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التهاني بعيد الفطر المبارك.

واستعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

ووصل جدة أمس، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.