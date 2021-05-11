حساب المواطن يتفاعل مع شكوى مستفيد لم يودع له دعم مايو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر مايو، ويمكن مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بالإمكان رفع طلب على “صوتك مسموع” واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط: هنا.

تفاصيل دعم حساب متابعات الخليج 365:

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع يوم أمس الاثنين، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

أكثر من مليوني رب أسرة:

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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