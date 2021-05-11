مصليات ومداخل خاصة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام ليلة ختم القرآن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

استعدت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطة ليلة التاسع والعشرين (ليلة ختم القرآن الكريم) كل الاستعداد لاستقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة حركيًّا وسمعيًّا وبصريًّا ومتعددي العوق.

إرشاد:

وتم إرشاد ذوي الإعاقة من الساحات إلى الموقع المخصص لهم في توسعة الملك فهد الدور الأول باب (64) ومصلى توسعة الملك عبدالله أمام باب (123)، ودخولهم بدون تزاحم ومراعاة التباعد بينهم بالمصلى المخصص وتوفير كافة الإجراءات الوقائية لهم كالكمامات والمعقمات وتعقيم المصليات قبل وبعد كل فرض وتعقيم العربات أثناء الدخول والخروج، وكذلك وتوعية ذوي الإعاقة البصرية بالإجراءات الاحترازية مكتوبة بطريقة برايل ووضعت الإدارة أفياش شحن داخل المصلى للعربات الكهربائية لذوي الإعاقة الحركية.

مداخل ومخارج:

كذلك تم تخصيص مداخل ومخارج مهيأة لذوي الإعاقة تساعدهم على الوصول للمصليات المخصصة خلال ليلة ختم القرآن لهم بيسر وسهولة، وفي نهاية أداء الفروض متابعة خروجهم من المصلى بدون تزاحم.

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن محمد المحيميد لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة.



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