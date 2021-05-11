الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

أمانة عسير تكثف أعمالها الرقابية بأكثر من 9 آلاف جولة مع قرب عيد الفطر

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

كثفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي، بعدد من الإجراءات الرقابية من خلال وضع خطط رقابية شاملة.

جولات رقابية:

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أنه تم تكثيف الجولات الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر على الأنشطة كصوالين الحلاقة، ومغاسل الملابس، ومتاجر الحلويات والمحامص، ومطابخ إعداد الولائم، والمطاعم، وجميع الأنشطة الأخرى.

إجراءات احترازية:

وأكد ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل مبادرة “ممتثل” التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، ونشر التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبين الحميدي أن أمانة المنطقة وبلدياتها نفذت نحو 9.840 جولة رقابية وتفتيشية سجلت ما يقارب 107 مخالفات للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق “توكلنا”.

وأكد ضرورة التعاون مع الأمانة وبلدياتها من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة لمعالجتها، وذلك عبر مركز البلاغات (940)، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والمخالفات البلدية.

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