أكبر محطتي تبريد في العالم لتنقية الهواء بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سخرت المملكة أفضل وأحدث التقنيات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ومن ضمن هذه الجهود الجبارة توفير أكبر محطة تبريد في العالم لتنقية الهواء في المسجد الحرام.

وتحافظ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أن يكون الهواء في المسجد الحرام نقيا لراحة قاصدي بيت الله.

كما تعمد إلى تنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام 9 مرات يوميا، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق من خلال أجهزة تكييف خاصة.

وتكون عملية تنقية الهواء بنسبة 100% من خلال ثلاث مراحل، وهي: سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام بواسطة مراوح السحب، حيث يكون توجيه الهواء للفلاتر لينقى، ويكون تنظيفها يوميا، ثم يصل إلى وحدات التبريد وهي عبارة عن مرحلة تبريد أولية بعملية التبادل الحراري فيها والتي تستخدم الماء للتبريد من خلال مضخات للماء تصل إلى المسجد الحرام من منطقتي الشامية وأجياد، وتكون تنقية الهواء قبل دخوله لعملية التبريد من خلال ثلاثة فلاتر أخرى.

وأوضح مدير إدارة التشغيل والصيانة محسن السلمي أنه توجد محطتان للتبريد من أكبر محطات التبريد في العالم، الأولى: محطة أجياد وتنتج 35,300 طن تبريد يستخدم منها نحو 24,500 طن تبريد، والثانية: المحطة المركزية الجديدة وتنتج 120 ألف طن تبريد، تغذي حاليا التوسعة السعودية الثالثة، إضافة إلى نصف المسعى، على أن تغذي مستقبلا جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه. كما توفر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي محطات تبريد احتياطية بجانب المحطات الرئيسة للمحافظة على درجات الحرارة المعينة في حال تعطل إحدى المحطات وضمان نقاء الهواء الموزع داخل البيت العتيق.

3 مراحل لتنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام:

01 سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام بواسطة مراوح السحب، حيث يكون توجيه الهواء للفلاتر لينقى

02 يصل إلى وحدات التبريد من خلال مضخات للماء تصل إلى المسجد الحرام من منطقتي الشامية وأجياد

03 تكون تنقية الهواء قبل دخوله لعملية التبريد من خلال 3 فلاتر أخرى

محطتان لتبريد المسجد الحرام:

01 محطة أجياد وتنتج 35,300 طن تبريد

يستخدم منها نحو 24,500 طن تبريد

02 المحطة المركزية الجديدة وتنتج 120 ألف طن تبريد

تغذي حاليا التوسعة السعودية الثالثة، إضافة إلى نصف المسعى