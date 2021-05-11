4 جامعات سعودية تتصدر قائمة الجامعات الأفضل عالميا في تصنيف شنغهاي

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ويضاف ذلك الإنجاز الوطني إلى ما رمت إليه مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تصدرت أربع جامعات سعودية قائمة أفضل الجامعات في المنطقة العربية لعام 2020م؛ وفقا للتصنيف العالمي «شنغهاي»، محتلة بذلك المراكز الأولى للمرة الثانية على التوالي في مجالات العلوم الطبيعية، والأحياء، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الهندسة، والعلوم الصيدلانية.
ووضع التصنيف «شنغهاي» جامعة الملك عبدالعزيز على المرتبة 101-150 بين دول العالم، فيما حصلت جامعة الملك سعود على المرتبة 151-200 عالميا، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا على المرتبة 201-300، بينما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 401-500 عالميا.
ويعرف تصنيف «شنغهاي» العالمي بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (ARWU)، حيث يعتمد التصنيف على أداء الجامعات في البحوث العلمية وفق عدة معايير، منها جودة التعليم، كفاءة أعضاء هيئة التدريس، مخرجات البحث العلمي، وحجم المؤسسة.
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