شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يوجه بإزالة مجسمات السيارات التالفة المزينة بالألوان في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بإزالة مجسمات السيارات التالفة المزينة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة «رسم وطن».

ويأتي ذلك نظرا لما تمثله تلك المجسمات من تشويه للمشهد البصري لجدة.

من جهة ثانية أغلقت الفرق الميدانية لأمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 65 منشأة مخالفة، وذلك خلال جهودها الرقابية على المنشآت التجارية، للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4025 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 111 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس درجة حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

في المقابل أسفرت الحملة الميدانية الموسعة التي تنفذها أمانة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية خلال 51 يوما عن رصد وإغلاق 22 منزلا شعبيا، استغلت كمواقع لإعداد وتحضير المواد الغذائية ولممارسة أنشطة محظورة ومخالفة.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة المهندس عمرو الدقس، أن الأمانة أطلقت حملة موسعة على حي البغدادية، لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية، التي بدأت منذ الـ3 من شعبان الماضي، حيث جرى خلالها تنفيذ 230 جولة رقابية على المنشآت التجارية وإغلاق 122 منشأة مخالفة، إضافة لضبط 55 كرتا صحيا مزورا تستخدم من قبل عمالة مخالفة لممارسة أنشطة صحية.

من حملة معالجة الظواهر السلبية:

